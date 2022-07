Unglaublich, welche Schätze in Vorderpfälzer Garagen stehen: Am 26. Juli erscheint Teil 20 unserer Oldtimer-Serie „Alte Liebe rostet nicht“ – ein Golf-Cabrio aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, das bereits sage und schreibe 440.000 Kilometer auf dem Buckel hat, und das mit dem ersten Motor. Nachdem wir wegen der großen Resonanz etwas auf die Bremse getreten sind, können nun wieder Einsendungen angenommen werden: per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de, Stichwort Oldtimer.

Die Serie



Seit 15. März stellen wir (immer dienstags in der Printausgabe) Oldtimer-Besitzer aus der Vorderpfalz, ihre Geschichte und ihre Wagen vor. In Ludwigshafen sind aktuell 838 Fahrzeuge mit „H-Kennzeichen“ (30 Jahre oder älter) zugelassen. In Frankenthal sind es 348, im Rhein-Pfalz-Kreis 1455, in Speyer 500. Auf deutschen Straßen sind laut ADAC 660.000 Oldtimer unterwegs. Über 88 Prozent davon sind Pkw, Motorräder haben einen Anteil von 2,6 Prozent. Vom Gesamtbestand mit 66,9 Millionen zugelassenen Kfz und Anhängern haben ein Prozent den Oldtimerstatus.