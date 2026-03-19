Die Anfang März gestartet Erneuerung des letzten Abschnitts des Abwasserkanals der Ganghoferstraße am nördlichen Teil des Schänzeldamms (Mundenheim) im Bereich der Auffahrt von Saarland- in Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße muss laut Stadtverwaltung um eine Woche bis 27. März verlängert werden. Der Grund: Die Entfernung von Asphaltkeilen zur Verkehrsführung beansprucht mehr Zeit. Der Verkehr wird für rund 100 Meter einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Die entgegengesetzte Fahrbeziehung (Bruchwiesen- in Richtung Saarlandstraße) bleibt uneingeschränkt nutzbar. Für den Um- und Abbau der Baustelle sind jeweils zwei weitere nächtliche Vollsperrungen des Schänzeldamms notwendig: am Freitag, 20. März, 20 Uhr, bis Samstag, 21. März, 6 Uhr, sowie am Freitag, 27. März, 20 Uhr, bis Samstag, 28. März, 6 Uhr.

Von der nächtlichen Vollsperrung ist auch die Buslinie 80 der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) betroffen. Details dazu gibt’s auf der Webseite rnv-online.de/verkehrsmeldungen. Der Fuß- und Radverkehr sowohl von der Bruchwiesen- beziehungsweise von der Saarlandstraße kommend wird während der Maßnahme über den südlichen Abschnitt des Schänzeldamms umgeleitet.