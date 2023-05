Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leuchtende Signale über den Rhein, aufwendige Möbel, bunte Mosaike, beleuchtete Rolltreppen – die Rhein-Galerie ist eine glitzernde Schowbühne fürs Einkaufserlebnis am Flussufer. Hinter unscheinbaren grauen Metalltüren mit teilweise unverständlichen Abkürzungen befinden sich die Lebensadern des Zentrums. Die kennt niemand so gut wie der Technische Leiter Sven Raithel.

Wie ein Zeppelin liegt das Einkaufszentrum seit zehn Jahren am Rheinufer. Eine Funktion erfüllt es dabei allerhöchstens am Rande. „Wir haben den Hochwasserschutz am