Sophie von Bechtolsheim, Enkelin des 1944 hingerichteten Claus Schenk Graf von Stauffenberg, hat über ihren Großvater geschrieben. Am Donnerstag liest und spricht sie in Speyer über das gescheiterte Attentat auf Hitler und dessen Folgen. Mit der RHEINPFALZ hat sie bereits vorab gesprochen.

Einst der Gemüsegarten Mannheims, machte die Industrialisierung den Stadtteil Neckarstadt zu dem, was er auch heute noch ist: ein Schmelztiegel der sozialen Schichten und unterschiedlichen Kulturen. Eine Ausstellung zeigt nun zum 150-jährigen Bestehen von „Neu-Mannheim“, was war, was ist und was so alles sein könnte. Hier mehr dazu.

Er war eine Galionsfigur der SPD und acht Jahre lang Oberbürgermeister in Ludwigshafen. Sein Abgang indes war unrühmlich und kostete die Genossen den OB-Wahlsieg. Am 30. September ist Wolfgang Schulte 75 geworden. Von 1993 bis 2001 leitete der promovierte Jurist als Verwaltungschef die Geschicke der Stadt. Was die aktuelle OB über ihn sagt, lesen Sie hier.

Es soll junge Patienten geben, die sich weigern, donnerstags aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Seit 1999 nämlich steht im Ludwigshafener St. Annastift fest: Donnerstags kommen die Krankenhausclowns. Die sind bei Patienten und Personal gleichermaßen beliebt. Zum kleinen Jubiläum senden die Clowns jetzt aber SOS. Warum, erfahren sie hier.

In Not ist auch die Ludwigshafener Tafel. Knapp 41.000 Kunden haben sich im Jahr 2021 bei ihr mit Lebensmitteln versorgt. Fast 500 mehr als im Jahr zuvor. Steigende Kosten sprengen das Budget. Was der Tafel-Chef fordert, lesen Sie hier.

Vier Klassen der Lessing-Grundschule haben in Frankenthal Müll für die Aktion „Sauberhaftes Frankenthal“ gesammelt. Dabei entdeckten die fleißigen Umweltdetektive Abfälle, hinter denen spannende Geschichten stecken. Was die Kinder bei ihrer Tour so alles fanden, lesen Sie hier.

Man sieht vor lauter Wald die Geschichte(n) nicht – so müsste ein bekannter Spruch umgedichtet werden, damit er prima zu dieser Folge der Waldserie passt. So wie Gras über eine Sache wächst, können auch Eichen und Kiefern allerhand aus alten Zeiten verbergen. was, das erfahren Sie hier.