Mitglieder der Initiative „Wir vom Berliner Platz“ haben am Samstag innerhalb der Aktion „Saubere Stadt“ des Marketingvereins den Platanenhain am Berliner Platz von Unrat befreit, die Beete gereinigt und mit neuen Pflanzen bestückt. Der Seniorenrat der Stadt war erneut die tragende Säule der Aktion. Seine Mitglieder waren ehrenamtlich einige Stunden im Einsatz, um Müll und Laub aus den Beeten und unter den rund 60 Platanen zu sammeln, Unkraut in den Beeten zu beseitigen und neue Pflanzen einzusetzen. Unterstützt wurde die Aktion unter anderem durch Sponsoren sowie dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen, der Arbeitsmaterialien stellte und die gefüllten Abfallbeutel abholte. „Wir sind davon überzeugt, dass viele Passanten des Berliner Platzes diese positive Veränderung registrieren werden. Manchmal reicht ein kleiner Funke, um ein Feuer zu entfachen“, sagt Juergen Hundemer als Sprecher der Initiative „Wir vom Berliner Platz“ zu dem Einsatz.

