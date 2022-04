Müll aufsammeln, der achtlos weggeworfen wurde, ist nicht nur eine gute Sache, sondern kann in der Gruppe auch richtig Spaß machen. Das erfahren seit Montag die Schüler und Lehrer der Karl-Kreuter-Grundschule in Oggersheim. Sie sind Teil der Aktion „Saubere Stadt“.

Auf dem Schulhof ging’s am Montag los – die Greifzange in der Hand und hochmotiviert. Noch bis Ende der Woche sammeln etwa 350 Schüler und 20 Lehrer der Karl-Kreuter-Schule in den Siedlungen Notwende und Melm Müll ein. Teilweise helfen auch die Eltern mit. Das Projekt gehört zur Aktion „Saubere Stadt“ des Marketingvereins Ludwigshafen und ist das bislang größte unter diesem Titel in diesem Jahr. Am Start sind dabei erfahrene Sammler, denn die Karl-Kreuter-Schule ist jedes Jahr aufs Neue wieder mit dabei. Dabei geht es nicht nur darum, den eigenen Stadtteil ein wenig schöner zu machen – laut Marketingverein und Marketinggesellschaft Lukom sollen die Kinder auch für den korrekten Umgang mit Abfällen sensibilisiert werden. „Vielen Kindern macht ihre Beteiligung an dieser Aktion richtig Spaß“, sagte Schulrektorin Gabriele Bettag.

Insgesamt 72 Sammel-Aktionen

Der Auftakt zu „Saubere Stadt“ war laut Lukom am 1. März. Bis Oktober wird noch Unrat gesammelt. Für dieses Jahr sind bislang insgesamt 72 Aktionen mit 950 Erwachsenen und 1300 Kindern angekündigt.

Und es gibt eine Neuerung: „Der Aktionszeitraum wurde ausgedehnt. Zuvor lag der Fokus auf einem Wochenende“, berichtet Torsten Kleb von der Lukom. Der Zeitraum sei erweitert worden, um den teilnehmenden Vereinen und Institutionen einen größeren Spielraum einzuräumen – auch wegen Corona. Neu mit dabei ist auch die „Plogging“-Aktion am 30. April, bei der auf sportliche Art und Weise – nämlich joggend – Müll gesammelt werden soll. Im Juni sei zudem eine größere Veranstaltung in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt geplant, verrät Kleb.

Im Netz

Infos zur „Plogging“-Aktion am 30. April und die vier Startorte stehen im Netz unter www.lu-laeuft.de.