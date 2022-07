Insgesamt vier geparkte Autos hat ein zunächst unbekannter Sattelzugfahrer laut Polizei am frühen Montagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt beschädigt. Gegen 13.30 Uhr stieß der Fahrer im Quadrat C8 mit seinem Lkw zunächst gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Mitsubishi. In der Folge rammte er drei weitere Pkw. Sachschaden: rund 15.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer einfach weiter.

Zeuge bringt Polizei auf die Spur

Ein Unfallzeuge verständigte die Polizei. Die Fahndung war von Erfolg gekrönt. Eine Polizeistreife stoppte denn 55-jährigen Fahrer in der Rheinkaistraße. Der Mann wurde zum Polizeirevier gebracht. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.