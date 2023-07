Eine 55-Jährige Radfahrerin ist am Dienstagmorgen von einem Sattelschlepper erfasst worden, der in Mundenheim vom Kaiserwörthdamm in die Shellstraße abbiegen wollte. Die Frau wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem weiteren Unfall kam es am späten Nachmittag in Rheingönheim, als ein 72-jähriger Radler mit einer 56-jährigen Radfahrerin in der Eisenbahnstraße zusammenstieß. Beide wurden durch die Kollision leicht verletzt, so die Polizei.