Ein betrunkener 35-Jähriger hat laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch eine Sanitäterin verletzt. Gegen 1.50 Uhr sollte er in einem Rettungswagen behandelt werden. Zuvor hatte ein Zeuge den Mann gemeldet, weil er in der Wredestraße (Mitte) auf dem Boden lag. Den Sanitätern und später auch der Polizei gegenüber verhielt sich der 35-Jährige aggressiv. Einer 26-jährigen Rettungssanitäterin trat er ins Gesicht, bespuckte und bedrohte sie. Er wurde in Gewahrsam genommen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der 35-Jährige. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.Bei einem Angriff auf Rettungspersonal drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheits- oder eine Geldstrafe.