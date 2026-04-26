Was passiert mit einem Patienten im Rettungswagen? Fragen wie diese beantworteten Notfallsanitäter des DRK bei einem Besuch in der Kita Großer Garten in Schifferstadt.

Was macht eigentlich ein First Responder? Und was passiert mit einem Patienten im Rettungswagen? Fragen wie diese beantworteten Notfallsanitäter des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) bei einem Besuch in der Kita. Die Einsatzkräfte möchten Kindern mit solchen Aktionen Berührungsängste nehmen.

Einsatzfahrzeuge sind seit jeher ein Thema, das Kinder fasziniert. In vielen Bilder- und Sachbüchern oder Erklärsendungen stehen sie im Fokus, und auch in zahlreichen Zeichentrickserien kommen sie vor. Doch wenn dann tatsächlich so ein Fahrzeug vor der eigenen Kita steht und man sogar einsteigen und alles anschauen darf, ist das etwas ganz Besonderes.

Ziemlich aufgeregt

Kein Wunder also, dass die Vorschulkinder aus der Kita Großer Garten in Schifferstadt am Freitag ziemlich aufgeregt waren. Sie bekamen am Morgen Besuch von den Notfallsanitätern Björn Zolitsch-Leibfried, Christoph Michaelis und Jutta Michaelis vom DRK, die ihnen Einblicke in das First-Responder-Fahrzeug und einen Rettungswagen gaben.

Die Kinder hörten aufmerksam zu. Foto: Julia Köller

Während eine Kindergruppe den Rettungswagen bestieg, versammelten sich die übrigen Jungen und Mädchen des ersten Durchgangs um Zolitsch-Leibfried, der seit vielen Jahren ehrenamtlich als First Responder bei Notfällen in Schifferstadt im Einsatz ist. Gespannt warteten sie, was der Notfallsanitäter alles aus seinem Einsatzfahrzeug hervorzaubern würde.

Björn Zolitsch-Leibfried nahm sich viel Zeit, um den Kindern den Inhalt des Notfallrucksacks zu erklären. Dieser wurde nicht nur von allen Seiten betrachtet, sondern teilweise auch ausprobiert. Livia zum Beispiel ließ sich bereitwillig mit dem Pulsoximeter am Finger ihren Herzschlag messen, auch wenn sie dabei skeptisch schien, ob dies wirklich völlig schmerzlos funktionieren würde.

An Elli führte der Fachmann kurz vor, wie mit dem Stethoskop die Lunge abgehört wird. Und alle in der Runde testeten, wie schwer es ist, den Hebel der Absaugpumpe immer wieder herunterzudrücken. „Das sieht aus wie eine Ölkanne“, meinte Levi (6).

Die Kinder hatten jede Menge Fragen, wussten aber auch schon viel. Foto: Julia Köller

Doch die Kinder staunten nicht nur, sondern glänzten auch mit Wissen. Als Notfallsanitäter Zolitsch-Leibfried davon sprach, dass mit der Absaugpumpe die Atemwege freigemacht werden und dabei das Wort „Rachen erwähnte“, konnten nicht alle mit dem Begriff etwas anfangen. „Das ist der Hals“, erklärte dann ein Mädchen. Und Friedrich konnte nahezu jedes Gerät benennen und erklären, wofür es gebraucht wird. „Das ist ein Defibrillator“, sagte er korrekt und wusste zudem, dass dieser bei Herzproblemen zum Einsatz kommt.

Auch als Christoph und Jutta Michaelis am Rettungswagen eine Seitentür öffneten, wusste Friedrich sofort, was sich dahinter verbarg. „Das ist ein Tragestuhl“, sagte er wie aus der Pistole geschossen. Und bemerkte: „Da gibt es noch ein Gerät, das Sie noch nicht erklärt haben.“ Tatsächlich waren die Rettungskräfte im Inneren des Wagens noch nicht auf die elektrische Pumpe zum Absaugen eingegangen, was sie jedoch sofort nachholten.

„Ich habe oft die ,Sendung mit der Maus’ geguckt, die hat mir das Ganze beigebracht“, verriet der Sechsjährige. Außerdem sei er schon mal in einem Krankenwagen gewesen und habe auch die Serie „Feuerwehrmann Sam“ geschaut. Erzieherin Zeynep Altindasoglu ergänzte, dass auch in der Kita über solche Themen gesprochen werde. „Wir haben aktuell Verkehrserziehung mit den Kindern“, sagte sie. Und diese seien sehr interessiert. „Gerade in diesem Alter saugen sie sehr viel auf“, so Altindasoglu.

„Kinder nehmen unheimlich viel mit“

Die Rettungskräfte waren nicht zum ersten Mal in der Kita. „Das hat sich letztes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Elternausschuss ergeben“, sagte Kita-Leiterin Ulrike Künzel. Der Kontakt zu Björn Zolitsch-Leibfried sei über eine Mutter zustande gekommen, und für die Kita sei ein solcher Besuch ein großer Gewinn. „Die Kinder nehmen unheimlich viel mit.“

Den Notfallsanitätern geht es bei Info-Veranstaltungen im Kindergarten vor allem darum, den Kindern Berührungsängste zu nehmen, falls sie selbst einmal auf medizinische Hilfe angewiesen sein sollten. „Die meisten Kinder sind eh schon ängstlich, wenn sie verunfallt oder krank sind“, erklärte Jutta Michaelis. „Sie merken ja auch, wenn Mama oder Papa ganz aufgeregt sind.“ Dann kämen noch die für sie fremden Einsatzkräfte hinzu. Das könne die Angst verstärken.

Stoffkuh Timmy schlüpft in Patientenrolle

In die Rolle des kleinen Patienten schlüpfte am Freitag stellvertretend Stoffkuh Timmy, die auf der Trage in den Rettungswagen geschoben und versorgt wurde. Besonders neugierig schauten die Kinder dann zu, als Jutta Michaelis nach der Behandlung den Verband wieder entfernte. Und zu ihrer Erleichterung ging es der Kuh schon wieder viel besser.

Im Ernstfall sind die Notfallsanitäter sehr froh, dass es in Schifferstadt den Kindernotarztwagen gibt. Denn da Einsätze mit Kindern selten seien, fehle es vielen Rettungskräften an Routine mit kleinen Patienten, stellte Christoph Michaelis fest. In der Ausbildung werde gesagt „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“, erklärte Björn Zolitsch-Leibfried. Das gelte sowohl für die Anatomie als auch für den Umgang mit den Patienten.

Nachwuchs willkommen

Was den Umgang mit dem jungen Publikum angeht, haben die drei Notfallsanitäter nach einigen Besuchen in Kitas auf jeden Fall ausreichend Erfahrung. Auch in Schifferstadt waren die Kinder begeistert vom Blick hinter die Kulissen. In den Gruppen soll das Erlebte noch weiter besprochen werden, wie Erzieherin Altindasoglu erklärte. Und Sanitäter Zolitsch-Leibfried wies daraufhin, dass es für besonders interessierte Kinder das Jugendrotkreuz gibt. Nachwuchs für den Rettungsdienst sei immer willkommen.