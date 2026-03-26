Für elf Millionen Euro sollen in Rheingönheim in den nächsten Jahren 25 Projekte verwirklicht werden, um den Stadtteil attraktiver zu machen. Nun ist der Stadtrat am Zug.

Rheingönheim soll schöner werden: Mit dem Sachstand des Stadterneuerungs- und Sanierungsgebietes des Stadtteils im Ludwigshafener Süden hat sich der Ortsbeirat am Mittwochabend beschäftigt. Ursula Trost vom städtischen Bereich Stadterneuerung fasste die Fortschritte des Projekts und die nächsten Schritte zusammen. Im Mittelpunkt ihrer Übersicht standen das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), der Sanierungsplan sowie rechtliche Fragen und Fördermöglichkeiten für private Vorhaben. Mehrere Zehntausend Euro Förderung pro Grundstück sind für Hausbesitzer möglich.

Nach den vorbereitenden Untersuchungen ab 2024 wurden dem Ortsbeirat bereits im vergangenen August die Ergebnisse der Bestandsanalyse sowie das Leitbild für die Sanierung und die Ziele vorgestellt. Bis Anfang März folgte die Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange. Das Sanierungsgebiet umfasst den alten Ortskern als zentralen historischen Wohnbereich beiderseits der Hauptstraße. Bei Ortsbegehungen, Fachgesprächen und Bürgerbeteiligungen wurden verschiedene Missstände in dem südlichen Stadtteil festgestellt: Modernisierungsbedarf, zu wenig Grün, Leerstände und Vernachlässigung von Flächen und Gebäuden.

Steuerliche Sonderabschreibungen

Vorgesehen sind nun zwei Arten von Modernisierungsverträgen, die zwischen Stadt und Hauseigentümern abgeschlossen werden können: Eine Variante gilt nur im Sanierungsgebiet. Eine direkte Förderung ist dabei nicht möglich, aber steuerliche Sonderabschreibungen. Dazu wird ein Steuerinformationsblatt für die Bürger bereitgestellt. Die zweite Variante gilt im gesamten Gebiet Sozialer Zusammenhalt. Hier ist eine Förderung von bis zu 35.000 Euro möglich. Voraussetzung ist dabei, dass ein Gebäude vollständig modernisiert wird und dass das Grundstück im Stadterneuerungsgebiet liegt.

In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen Ursula Trost zufolge mehrere Projekte realisiert werden: So soll eine Studie klären, wie der Caroliplatz neu gestaltet werden kann. Zudem sollen die Modernisierung des Gemeindehauses europaweit ausgeschrieben und die Planung an ein Architekturbüro vergeben werden. Die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude sollen 2028 beginnen. Außerdem soll ein Bürgerinfoblatt aufgesetzt werden, um Eigentümer über das Sanierungsrecht und die Fördermöglichkeiten zu informieren. Auch eine Analyse zum ruhenden Verkehr ist vorgesehen.

Am 27. April befasst sich der Ludwigshafener Stadtrat mit dem notwendigen Satzungsbeschluss. Gibt er grünes Licht, dann könnte die Satzung Anfang Mai rechtskräftig sein. Der Rheingönheimer Ortsbeirat hat die Pläne am Mittwoch abgesegnet.

Die CDU-Ortsbeiratsfraktion im Rheingönheimer Ortsbeirat ist Geschichte. Mehr dazu lesen Sie hier.