Die Stadtverwaltung beabsichtigt, ein neues Stadterneuerungsgebiet in Rheingönheim einzurichten. Angedacht ist ein 53 Hektar großes Areal im alten Ortskern, das bis in die Nähe der B44 reicht. Falls das Land mitspielt, könnten Immobilieneigentümer Investitionen in ihre Häuser gefördert bekommen. Ziel ist es, alte Bausubstanz zu sanieren und ein attraktiveres Wohnangebot zu bekommen. Nach dem Ortsbeirat Rheingönheim hat nun auch der Stadtrat am Montag der Bewerbung beim Land für ein Sanierungsgebiet einstimmig zugestimmt.