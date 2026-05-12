Der Lutherturm ist ein Wahrzeichen der Ludwigshafener City. Das Gebäude bröckelt, seit bald zwei Jahren kündigt die Stadt Untersuchungen an. Aber es tut sich nichts.

Viel Zeit ist vergangen mit Blick auf ein markantes Wahrzeichen der Innenstadt, aber bisher nichts passiert: Die Ostfassade des Lutherturms in der Maxstraße umgibt seit August 2024 ein Absperrzaun. Denn ein Sandsteinstück war damals aus der Fassade gebrochen und herabgestürzt. Das Gebäude, in dem sich ein Restaurant befindet, gehört der Stadt. Ein Sprecher der Verwaltung hatte nach dem Vorfall erläutert, dass sowohl für die Begutachtung als auch für die nötigen Arbeiten an der Sandsteinfassade Fachfirmen notwendig seien.

„Da die Ressourcen der Verwaltung nach Prioritäten eingesetzt werden und die Baustelle durch die Absperrung gesichert ist, werden die Arbeiten so bald wie möglich beauftragt. Ein genauer Zeitpunkt lässt sich aktuell nicht nennen“, informierte der Stadtsprecher. Die Fläche vor der Ostfassade müsse so lange gesperrt bleiben, bis die gesamte Fassade von Spezialisten begutachtet sei. Da es sich um eine denkmalgeschützte Sandstein-Fassade aus dem 19. Jahrhundert handelt, seien für diese Arbeiten beispielsweise Steinmetze nötig, verdeutlichte der Sprecher.

Schadensaufnahme steht an

Auf eine aktuelle Nachfrage der RHEINPFALZ zu dem Bauzaun und den nötigen Arbeiten an dem Denkmal heißt es von der Verwaltung jetzt: „Zunächst wird zur Erstellung eines Restaurierungskonzepts eine Schadensaufnahme durchgeführt. Hierzu ist eine Befahrung mittels Hubsteiger beziehungsweise Kranfahrzeug vorgesehen. Während der Befahrung sollen akute Gefahrenstellen unmittelbar beseitigt werden. Die Arbeiten laufen unter der Regie eines externen Architekten, der auf denkmalgeschützte Kirchenfassaden spezialisiert ist.“ Zum Zeitplan sagt der Sprecher: „Mit dem Konzept und der Einschätzung, ob von der Fassade weitere Gefahr ausgeht, ist im Sommer dieses Jahres zu rechnen. Der Rückbau des Bauzauns ist davon abhängig.“

Das Gelände an der Ostseite des Turms ist verwahrlost. Foto: Christiane Vopat

Der Fortbestand des Restaurants ist nach Einschätzung der Verwaltung vom Zustand der Fassade zunächst einmal nicht beeinträchtigt. „Ob der Betrieb der Terrasse unterbrochen werden muss, hängt von den Ergebnissen der Schadensaufnahme und den notwendigen Sanierungsarbeiten ab, welche in enger Abstimmung mit dem Betreiber erfolgen würden.“

Säulenknauf herabgestürzt

Am Abend des 20. August 2024 hatte sich kurz nach 23 Uhr ein rund fünf Kilogramm schwerer Säulenknauf aus einem Fenstersims der Sandsteinfassade des Kirchturms gelöst und war herabgestürzt. Da der Sandsteinbrocken nachts zu Boden stürzte und sich ein Großteil in den Taubennetzen verfing, kam niemand zu Schaden. Gastronom Angelo Montana, der seit 2006 das italienische Lokal „La Torre da Angelo“ in dem Gemäuer betreibt, verständigte am folgenden Tag die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes. Ein Absperrzaun wurde an der Maxstraße aufgestellt, damit Passanten nicht von weiteren Brocken getroffen werden können, die womöglich herabstürzen könnten. Die Westseite des Turms, die nach dem Krieg solide zugemauert wurde, blieb von der Sperrung ausgenommen. Dort befindet sich auch der Zugang zum Lokal und die große Außenterrasse.

Der Lutherbrunnen sprudelt noch nicht. Foto: Christiane Vopat

Inzwischen wurde auch an der Seite zur Lutherstraße ein Gerüst auf- und wieder abgebaut. Zudem sind zwei Turmuhren außer Betrieb.Auch der Lutherbrunnen sprudelt nicht. Der Absperrzaun wurde von der Stadt für die Plakate einer Demokratie-Kampagne freigegeben worden, die den Blick auf das verwahrloste Gelände teilweise verhindern.

Platz neu angelegt

Der 61 Meter hohe Turm der Lutherkirche gehörte zum ältesten protestantischen Kirchenbau der Stadt. Im November 1864 wurde das Gotteshaus eingeweiht. Es verfügte über 1000 Sitz- und rund 600 Stehplätze. Das Prunkstück war die reich gegliederte Sandsteinfassade im neugotischen Stil. Wegen Finanzierungsproblemen wurde der charakteristische spitze Turm erst 1880 vollendet.

Das fast 39 Meter lange und über 20 Meter breite Kirchenschiff wurde im September 1943 bei einem Großangriff der alliierten Bomberflotten auf Ludwigshafen zerstört. Die wirtschaftliche Not und die Zwänge der Zeit verhinderten einen Wiederaufbau der zerstörten Lutherkirche. Die Trümmer der Ruine wurden in der Nachkriegszeit geräumt, nur die Ostfassade mit dem Turm blieb als Mahnmal stehen. Erst in den 1990er-Jahren wurde der heutige Platz mit dem Lutherbrunnen neu angelegt. Der Platz zeichnet den Grundriss des zerstörten Gebäudes nach. Die evangelische Kirche nutzt den Turm noch für seelsorgerische und kulturelle Angebote.