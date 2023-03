Am Montag, 20. März, starten die Umbau- und Sanierungsarbeiten im Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus in der Bismarckstraße 44 bis 48, in dem sich üblicherweise die Kinderbücherei sowie die Ausstellungshalle des Ludwigshafener Kunstvereins befinden. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, sollen die Baumaßnahmen bis Mitte 2024 abgeschlossen sein. Die Kinderbücherei ist deshalb bis auf Weiteres in der Bismarckstraße 29 zu finden. Der Kunstverein hat in der Rhein-Galerie eine Ausweichfläche für seine Ausstellungen gefunden.

