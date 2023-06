Die B9 wird am Rheingönheimer Kreuz ab Mitte Juni für mindestens zehn Tage voll gesperrt. Grund ist die Sanierung der Fahrbahn zwischen dieser Anschlussstelle und dem Dreieck Ludwigshafen.

In Fahrtrichtung Norden beginnen am Mittwoch, 19. Juni, die Arbeiten im dritten Bauabschnitt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) weiter mitteilte, kann es wegen vorbereitender Arbeiten zur Verkehrssicherung bereits ab dem 14. Juni zu Verkehrsbehinderungen kommen. Für die Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen werden können, muss die Fahrbahn voll gesperrt werden. Der Verkehr aus dem Süden, also von Speyer kommend, wird über die Anschlussstelle Rheingönheim zum Kreuz Ludwigshafen umgeleitet. Der Verkehr aus dem Norden wird hinter dem Kreuz Ludwigshafen über die Anschlussstelle Limburgerhof / Neuhofen nach Ludwigshafen umgeleitet.

Im vorangegangenen Bauabschnitt ist im April und Mai ein rund 4,4 Kilometer langer Abschnitt der B9 für rund 2,5 Millionen Euro saniert worden. Zunächst war die Fahrbahn zwischen dem Rheingönheimer Kreuz bis über die Anschlussstelle Gewerbegebiet Mutterstadt / Limburgerhof erneuert worden. Danach ist am Abschnitt bis zum Autobahnanschluss A 65 in Richtung Neustadt gearbeitet worden.

Der LBM bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für auftretende Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit. Weitere Informationen zur Baumaßnahme und Verkehrsführung sind im Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de aufgenommen.