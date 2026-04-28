Die Sanierung der „Blitzerstrecke“ L523/B9 erfolgt in den Sommerferien. Grund ist laut Stadt eine akute Verschlechterung des Straßenzustands.

Die Sanierung der Strecke, die Oppau mit der A6 verbindet, soll rund 12,5 Millionen Euro kosten. Das Geld muss Ludwigshafen nur zu einem Teil selbst zahlen, denn die Mehrheit der Straßen liegt in der Verantwortung vom Land Rheinland-Pfalz und dem Bund. Verwaltungskosten von rund 380.000 Euro sowie einen Teil der Sanierung in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro bleiben trotzdem bei der Stadt hängen. Es wurde ein Förderantrag beim Land auf teilweise Kostenübernahme sowie auf einen früheren Baubeginn gestellt. Der Stadtrat stimmte der Vorlage des Bauausschusses am Montag einstimmig zu.

Die tatsächlichen Arbeiten werden, so der Plan, während der rheinland-pfälzischen Sommerferien durchgeführt. Eine Vollsperrung soll es nicht geben. Heikel sind die Arbeiten deswegen, weil nur eine Woche nach dem geplanten Ende der Sanierung die Arbeiten am Nordbrückenkopf beginnen sollen. Sollten die Strecken nicht rechtzeitig fertig werden, könnte die zum Zeitpunkt ohnehin schon kritische Verkehrssituation noch schwieriger werden. Das Tempolimit 50 Stundenkilometer (statt 100), bei dem viele Autofahrer ihren Führerschein verloren, soll noch bis Ende Juli bestehen bleiben. Grund für das Tempolimit und die Sanierung sind heftige Frostschäden, die Anfang des Jahres entstanden.