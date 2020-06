Das Stadthaus Nord wird derzeit für rund sechs Millionen Euro energetisch saniert, es erhält unter anderem neue Fenster. In dem 1913 vom Stadtbaumeister Markus Sternlieb errichteten Gebäude arbeiten 140 Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Das Stadthaus ist ein Renovierungsfall. In kalten Wintern wird in einigen Zimmern die 17-Grad-Marke nicht überschritten – trotz voll aufgedrehter Heizung. Vor allem die Fenster und das Dach müssen erneuert werden. Zudem werden eine Wärmedämmung und neue Jalousien angebracht. Bis Ende 2020 sollen die Arbeiten erledigt sein. Bis dahin müssen die städtischen Mitarbeiter in Ausweichräume umziehen, wenn in ihren Zimmern gearbeitet wird. In dem Gebäude ist das Sozialdezernat untergebracht, das von Beate Steeg (61, SPD) geleitet wird. Wegen der Bauarbeiten muss nun auch die Sozialdezernentin am Donnerstag, 25. Juni, mit den Mitarbeitern ihres Vorzimmers in ein Ausweichquartier ziehen. Während des Umzugs sind sowohl die Dezernentin selbst als auch ihre Mitarbeiter telefonisch und per E-Mail nur eingeschränkt erreichbar. Die Stadtverwaltung bittet hierfür um Verständnis.