Die Brandschutzsanierung des Wilhelm-Hack-Museums wird um 500.000 Euro teurer als ursprünglich geplant. Das ist am Montag im Bauausschuss bekannt geworden. Die Brandmeldeanlage muss neu installiert werden.

„Es liegt keine Fehlplanung vor“, betonte Rainer Bernhard, Bereichsleiter Gebäudemanagement, auf Nachfragen im Bauausschuss. So wollte Maike Jurk (AfD) wissen, wie sich „die halbe Million an Extrakosten plötzlich aufgetan“ hat. Auch Heike Heß (Grüne im Rat) hakte nach: „Wer genau ist drauf gekommen, dass sich das nicht umsetzen lässt?“ Hintergrund: Die Kosten für die seit September laufende Brandschutzsanierung im Wilhelm-Hack-Museum erhöhen sich um 500.000 Euro auf nun knapp 2,6 Millionen Euro. Bei der ursprünglichen Planung war man laut Ausschuss-Vorlage davon ausgegangen, die bestehende Brandmeldeanlage lediglich an die Änderungen durch die Sanierung anpassen zu müssen. Weil während des Baus aber festgestellt wurde, dass man Zwischendeckenmelder installieren muss, die es bislang nicht gibt, gestaltete sich das Ganze komplizierter. „Aufgrund des Alters der Anlage“ sei eine Nachrüstung inklusive der Deckenmelder dann doch nicht möglich. „Die Brandmeldeanlage muss komplett neu installiert werden“, heißt es deshalb. Auch die Sicherheitsbeleuchtung im Museum muss vollständig ausgetauscht werden.

Nicht in die Zwischendecke geschaut

Rainer Bernhard erläuterte, dass man anfangs davon ausgegangen sei, die Anlage ertüchtigen zu können. Es gebe regelmäßig Gefahrenverhütungsschauen, die jedoch „zerstörungsfrei“ ablaufen. Heißt: Bei diesen Begehungen hatte niemand die Zwischendecken geöffnet. Da es darunter vor einigen Jahren wohl auch nur eine überschaubare Anzahl an Leitungen gab, seien Brandmelder in der Zwischendecke damals noch nicht notwendig gewesen. Mittlerweile sei das Museum aber „so weit technisiert und digitalisiert“, dass auch die Zwischendecke überwacht werden muss. Der Ausschuss stimmte der Kostensteigerung einstimmig zu.

Bernhard sprach von einer „nur unwesentlichen Verzögerung in der Maßnahmenumsetzung“, nannte aber keine konkreten Zeiträume. Museumsdirektor René Zechlin geht aktuell davon aus, dass das Museum, wie geplant, im Mai wiedereröffnen kann. „Wir haben aber bewusst noch keinen genauen Termin festgelegt“, ergänzt er. Der bestehende Zeitplan für die Bauarbeiten soll bis Ende Januar nun noch einmal überprüft werden, so dass Ende des Monats oder Anfang Februar feststehen wird, ob es eine mögliche Verzögerung gibt. Man habe aber auch bei dem derzeitigen Termin bereits mit einem Puffer geplant, sagt Zechlin. Das alles betrifft allerdings nur die Sanierungsarbeiten. Ob die Corona-Pandemie eine Wiedereröffnung im Mai zulässt, sei ein ganz anderes Thema.

1979 erbaut

Zur Sanierung des 1979 errichteten Hack-Museum in der Berliner Straße gehören neben der Brandmeldeanlage unter anderem auch neue Sicherheitstüren, Wände mit Brandschutzfunktion und Abtrennungen zwischen bestimmten Räumen, die aus Brandschutzgründen erforderlich sind.