Kein Arbeitsplatz für Menschen mit Höhenangst: Der Fernmeldeturm ist seit 1975 eines der Wahrzeichen der Stadt. Was von außen kaum zu sehen ist, ist nun die größte Sanierung seit der Erbauung des Riesen: Für die im April beginnende Bundesgartenschau wird der knapp 218 Meter hohe Turm fit gemacht. Der Doppelaufzug wird nach Angaben der Stadtparkgesellschaft ausgetauscht und damit die gesamte Elektro- und Steuerungstechnik generalüberholt. Mit den Demontagearbeiten sei im November begonnen worden. „Dieses Projekt ist eine Mammutaufgabe – aber extrem spannend“, sagt Cheftechniker Ralf Eckl. Er koordiniert die Arbeiten. Diese Woche haben die Industriekletterer im Turmschacht ihre Baustelle eingerichtet. Jede Nacht baumeln sie im Betonschacht an ihren Seilen und arbeiten an den Leitungen. Wieso nachts? Die Zeit drängt. „Tagsüber arbeiten die Fördertechniker am Doppelaufzug. Ein gleichzeitiges Arbeiten der Industriekletterer ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich“, erklärt Eckl. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf rund 2,2 Millionen Euro. Anfang April sollen die neuen Aufzüge in Betrieb gehen. Das höchste Restaurant Mannheims öffnet dann wieder zum Start der Bundesgartenschau am 14. April. Auf 125 Metern Höhe dreht es sich einmal pro Stunde um die eigene Achse.