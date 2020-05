Die Sanierung der Speyerer Straße (K 6) wird schon am Freitag fertig – und damit vier Wochen früher als geplant. Auch die Busse fahren dann wieder regulär. Wie die Verwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt hat, wurde die 1,25 Kilometer lange Fahrbahn zwischen Maudach und Oggersheim erneuert. 1,1 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Die Umleitung des Autoverkehrs und der Linienbusse über die B 9 und die A 650 wird ab Freitag aufgehoben, und die Bushaltestelle Wasserwerk in der Speyerer Straße kann wieder angefahren werden. „Gerade in einer Zeit, in der vieles aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt werden musste, freue ich mich, dass eine wichtige Stadtteilverbindungsstraße instandgesetzt und sogar früher als geplant wieder für den Verkehr geöffnet werden kann“, sagt Andreas Schwarz (SPD), der derzeit als Beigeordneter das Baudezernat kommissarisch leitet.