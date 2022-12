Seit Mai 2021 wird der Brückenkopf, also die mannheimseitige Zufahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke an drei einzelnen Brückenzufahrten saniert. Die erste Bauphase wurde im Juni abgeschlossen, seither ist jede Fahrtrichtung wieder einspurig befahrbar. Wie die Stadt Mannheim jetzt mitteilt, werden die Sanierungsarbeiten nach aktuellem Stand im Frühjahr 2023 und damit vor Beginn der Bundesgartenschau komplett abgeschlossen sein. Gründe für die langen Bauarbeiten seien unter anderem erhebliche Rissbildungen, die erst beim Abtragen des Asphaltbelags im Bereich der Unterführung vom Parkring zum alten Eisstadion entdeckt wurden. Auf den Brückenauffahrten muss zudem vor der Asphaltierung ein Ausgleichsbeton eingebaut werden, der so aufgebracht werden muss, dass das Niederschlagswasser von der Fahrbahn abfließen kann und alle Anschlüsse zum bisherigen Bestand höhenmäßig übereinstimmen. Auch bei der Unterführung seien statische Fehler ausgemacht worden. So seien die das Bauwerk haltenden Bewehrungseisen vor 64 Jahren teilweise fehlerhaft eingebaut worden. Hier soll die Statik so verändert werden, dass die Konrad-Adenauer-Brücke die beiden Rheinseiten wieder sicher verbindet.