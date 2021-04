An einem Comeback für die Ludwigshafener Kultur wird bereits gebastelt: Die Veranstaltungsreihe LuKuCo 21 im Maudacher Julius-Hetterich-Saal wird vom Land als „Lichtblick“ gefördert und am Wochenende gestreamt. Es gibt leichte Kost zum Lachen und Genießen, unter anderem serviert von zwei Gabelstaplern, äh nein, Fabelstaplern.

„Gestrandete Wortwal trifft auf Seehilfe zur Weltanschauung“, das versprechen Die Fabelstapler mit ihrem „Dichtertainment“, aus Poetry-Slam, Rap und Schauspielerei. Phriedrich Chiller und Markus Becherer, die mehrfach im Finale der deutschen Poetry-Slam-Meisterschaft standen und die Landesmeisterschaft in Rheinland-Pfalz ergatterten, haben sich eine sanfte Gehirnwäsche für die Zuschauerinnen und Zuschauer vorgenommen, indem sie drei viertel Fakt und ein bisschen Dichtung vermischen, also „Dichtung im Dreiviertelfakt“! Ihr Programm mit Überraschungsgästen aus der Slammerszene läutet unter dem Motto „Die Fabelstapler and Friends“, am Samstag, 17. April, um 20 Uhr die dreiteilige Veranstaltungsserie im Julius-Hetterich-Saal ein, die unter dem Label LuKuCo21 – Ludwigshafener Kultur Comeback 21 – vom Maudacher Veranstalter KüHe-Event UG organisiert wird. Bernd Kühn und Torsten Heger hätten sich eigentlich eine Hybrid-Veranstaltung gewünscht, die Kombination einer begrenzten Zuschauerzahl vor Ort mit einem Streamingangebot auf diversen Kanälen, erzählt Geschäftsführer Bernd Kühn. Das ließen die aktuellen Coronazahlen aber nicht zu.

Friseurmogul trampelt durch Kallstadt

Von der Couch aus kann sich das Publikum also zuschalten und sich ab Samstag, 19.30 Uhr, mit dem „Kallstadter Saukerl“ einstimmen, einer Theater-Comedy, deren Hauptdarsteller Alexis Bug einen Donald Trump auf die Bühne bringt. Einen Trump, dessen Vorfahren nicht in die USA ausgewandert sind sondern dem beschaulichen Dorf Kallstadt einen „Saukerl“ hinterlassen haben. Dort treibt der unverbesserliche Selbstdarsteller als Frisörmogul unter dem Motto „Isch bin de Beschd!“ sein Unwesen.

Beißender Spott zu erwarten

Am Samstag, 23. April, ist ein Abend mit Comedian, Musiker und Radio-Moderator Sven Hieronymus angesagt. Er bestritt schon des Öfteren Veranstaltungen der 2019 gegründeten KüHe-Event UG und gibt an diesem Abend sein Corona-Programm zum Besten. Dabei darf nicht nur beißender Spott und derber Humor erwartet werden. Der Künstler hat selbst eine Corona-Erkrankung überstanden und tritt sozusagen als Insider vors Publikum. Musikalisch eingestimmt wird der Abend vom Ludwigshafener Lokalmatador Jens Huthoff, dem die Sängerin Jeanette Friedrich zur Seite steht.

Hochmusikalische Powerfrauen

Für Samstag, 30. April, ist das kabarettistische Quartett die Schöne Mannheims – Stephanie Titus, Anna Krämer, Smaida Platais und Susanne Back – in den Julius-Hetterich-Saal eingeladen worden. Sie werden als hochmusikalische Powerfrauen gehandelt, haben sich in den zehn Jahren ihres Bestehens von der Kurpfalz aus die gesamte Republik erobert und werden sich mit einem „Best of“–Programm präsentieren. Um die Frauenpower dieses Abends zu vervollständigen, wird auch das Vorprogramm von einer Künstlerin gestaltet: Lea Hieronymus, Tochter des erfolgreichen Comedian, ist ausgebildete Musical-Darstellerin und bietet Gesang und Tanz mit Comedy-Elementen.

Ein bisschenLive-Atmosphäre

Trotz der coronabedingten Einschränkungen wollen die Veranstalter nichts unversucht lassen, um den Auftritten eine Live-Atmosphäre einzuhauchen. Dabei setzen sie neben der Ausstrahlungskraft ihrer Künstler auf die professionelle Arbeit der Licht- und Tontechniker, der Kameraleute, von Videoschnitt und der technischen Leitung. Diese Soloselbstständigen hinter den Kulissen seien eine unverzichtbare Mannschaft in der Kulturbranche, ohne die keine professionelle Veranstaltung realisierbar sei, betont Geschäftsführer Bernd Kühn. Es sei gar nicht auszudenken, wenn diese Profis durch die Corona-Krise beruflich umsattelten und ihre Expertise der Branche verloren ginge.

Gefördert von den „Lichtblicken“

Hier setzt auch das Hilfsprogramm „Lichtblicke“ des rheinland-pfälzischen Kulturministeriums mit einem Fördervolumen von 750.000 Euro an, das in dieser schweren Lage eine Perspektive aufzeigen soll. In der dritten Runde werden Veranstaltungen mit einem Volumen von 206.700 Euro unterstützt. Auch die KüHe Event UG wurde für dieses Ludwigshafener Kultur-Comeback mit 24.900 Euro bedacht. „Die Förderung ermöglicht uns, eigentlich als Präsenzveranstaltungen geplante Events digital durchzuführen“, erklärt Kühn. Und bei den aktuellen Zahlen werden wohl alle drei Abende nur als Streaming möglich sein.

