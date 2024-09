Uwe Wenzel, einer der Trainer der Sandbox Warriors aus Ludwigshafen-Maudach, hat gerade die Ironman European Championship Frankfurt 2024 gefinisht – und war am Wochenende mit drei Mannschaften aus dem Verein beim Zehn-Freunde-Triathlon in Darmstadt. Die Laufgemeinschaft der Sandbox Warriors hatte sich zuvor regelmäßig im Maudacher Bruch getroffen, um gemeinsam zu trainieren.

Das Ziel sei, jeden Teilnehmer „von null auf zehn“ zu bringen, hatte Wenzel als Trainer zuvor gesagt: also von null Erfahrung zu zehn Kilometern. Das sei mehr als gelungen, so Wenzel: „Beim Zehn-Freunde-Triathlon teilen sich zehn Teilnehmer die Ironman-Distanz, wobei maximal zwölf Teilnehmer ein Team darstellen können – die zehn besten Zeiten kommen in die Wertung“, so Wenzel.

Über das Abschneiden der Sandbox-Warrior-Gruppen schweigt Wenzel – Motto: Dabeisein ist alles. „Über die Gesamtzeit wird Stillschweigen vereinbart, aber ich möchte es mal so ausdrücken, die Qualifikationszeit für den Ironman auf Hawaii ist in greifbarer Nähe“, formuliert er humorig.