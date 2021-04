Die Salzburger Straße in der Gartenstadt wird ab Dienstag, 6. April, bis voraussichtlich November von der Tiroler bis zur Kärntner Straße auf einer Länge von circa 610 Metern in sechs Bauabschnitten von Grund auf erneuert. Die Anliegerstraße liegt in einer 30-Kilometer-Zone und ist nach Angaben der Stadtverwaltung die wichtigste Zufahrtsstraße zur Notaufnahme des St. Marienkrankenhauses. Die Fahrbahnflächen werden asphaltiert und die Gehwege mit anthrazitfarbenem Pflaster belegt. Die bisher für Sehbehinderte und Rollstuhlfahrer schwer überwindbaren Querungsstellen werden mit Blindenleitsystemen und abgesenkten Bordsteinen barrierefrei gestaltet. 16 Bäume werden neu gepflanzt und ergänzen die vorhandenen 53 Bäume, deren Baumscheiben vergrößert werden. Wegen der Zufahrt zu dem neu gebauten Parkhaus des St. Marienkrankenhauses und der zusätzlich geplanten Baumstandorte verbleiben von 113 noch 100 Parkplätze. Generell ist während der gesamten Bauzeit mit Behinderungen zu rechnen. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise im Bereich der Baustelle und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.