Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ist es am Mittwoch in der Salierstraße in Schifferstadt gekommen. Die Ursache war laut einer Pressemitteilung der Polizei eine Frau, „die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand“, wie die Beamten berichten. Aufgrund dessen seien auch Polizeikräfte im Einsatz gewesen, die Erfahrung im Umgang mit psychisch auffälligen Menschen haben, teilte die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Unterm Strich habe der Einsatz von 7.30 Uhr an mehrere Stunden gedauert. Die Salierstraße sei deswegen zum Teil auch gesperrt gewesen. Der Einsatz war am Nachmittag beendet. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Die Frau wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Wie die Beamten weiter mitteilen, hat für die Bevölkerung zu keiner Zeit Gefahr bestanden.