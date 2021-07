Gastronomie: Salamitaktik

Die armen Gastronomen und Hoteliers sind doch schon gebeutelt genug durch die Corona-Krise. Sie bedroht ihre Existenz. Jetzt sind vielen wegen der unfreiwilligen Schließung auch noch die Servicekräfte davongelaufen. Allein 400 im vergangenen Jahr, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) diese Woche mit Verweis auf die jüngsten Zahlen der Arbeitsagentur vermeldet hat. Jeder Sechste hat demnach in Ludwigshafen das Gastgewerbe verlassen. Die NGG schiebt den dramatischen Verlust der Fachkräfte aber nicht nur der Pandemie in die Schuhe, sondern auch den Inhabern von Lokalen, Kneipen oder Beherbergungsbetrieben. Die müssten künftig Arbeitszeiten einhalten, höhere Löhne zahlen und bessere Bedingungen schaffen. Kurzfristig bringt denen das abspenstige Kellner oder Köche aber auch nicht zurück. Wenn Sie also demnächst einen Pizzabäcker sehen, der in der Fußgängerzone mit einer Angel und einem Netz bewaffnet unterwegs ist, dann will der keinen großen Fisch fangen, sondern vielmehr eine schneidige Bedienung nach der anderen. Salamitaktik Mailänder Art sozusagen.

Verschuldung: Rechenspiele

Nicht weit gekommen mit ihrer Salamitaktik sind die hoch verschuldeten Kommunen in Rheinland-Pfalz. Und davon gibt es einige. Jahr für Jahr fordern sie vom Land vergeblich eine bessere Finanzausstattung. Pirmasens klagt nun vorm Bundesverfassungsgericht – und Ludwigshafen, mit 1,6 Milliarden Euro in der Kreide, soll sich dieser Klage anschließen. Fordern zumindest die Freien Wähler am Montag im Stadtrat. Ausgerechnet jetzt, wo wieder die Einnahmen sprudeln. Immerhin hat die Stadttocher Lukom schon 500 Ludwigshafener Boxen (Stück: 40 Euro) verkauft: Macht 20.000 Euro. 250 Lu-Dubbegläser (Stück: 5,90 Euro) sind auch schon weg: Macht 1475 Euro, also insgesamt 21.475 Euro. Und wenn die Stadt im Vorgriff auf die zum Abriss stehende Hochstraße Nord noch 50.000 Lu-Betonperlen-Gutscheine – sagen wir mal zum Stückpreis von 10 Euro – vertickt, kämen weitere 500.000 Euro hinzu. Wären dann: 521.475 Euro. Und dann noch 100.000 von Filmfestivalstars handgepflückte Parkinsel-Grashalme für je 2,50 Euro. Das wären weitere 250.000 Euro on top, also alles in allem 771.475 Euro. Damit wiederum könnte man in einem der vielen Wettbüros bei einer inzwischen vielversprechenden Quote auf den krassen Außenseiter Deutschland als Fußball-Weltmeister in Katar setzen. Das brächte dann eventuell, ähm ... muss kurz mal nachrechnen ... Ach was, dann doch lieber klagen.