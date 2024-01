Aran Namek ist perfekt ins neue Sportjahr gestartet. Der Friesenheimer U17-Degenspezialist siegte bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Emma Oberthür sammelt weiter Erfahrung.

In der Vorrunde gewann Namek sechs der sieben Duelle und zog an Position zwei in die Direktausscheidung ein. Zunächst besiegte er Julius Lenz (Fechtzentrum Maxdorf) 15:6, dann setzte er sich gegen seinen direkten Ranglisten-Konkurrenten Leo Strohschein (Maxdorf) mit 15:13 durch. In einem knappen und spannenden Finale gelang es ihm, den Ranglistenersten Paul Goldmann (VT Zweibrücken) 15:14 zu schlagen. Aran Namek bleibt Zweiter der Südwestrangliste und ist auf Kurs in Richtung Deutsche Meisterschaft der U17. Mannschaftskamerad Mika Corbie kam in Bad Kreuznach auf Rang sieben. In der Südwestrangliste ist er Fünfter.

Friesenheims Emma Oberthür sammelte derweil Erfahrung auf großer Bühne. Als 20. der deutschen Rangliste startet sie bei drei weiteren internationalen Turnieren. Am vergangenen Wochenende erreichte sie in Bratislava (Slowakei) Rang 136. „Nach einer guten Vorrunde mit vier Siegen hat sie leider gleich ihr erstes K.o. versemmelt“, kommentiert Trainerin Renate Alles das Ausscheiden ihres Schützlings. „Aber es ist völlig normal, dass sie sich in dieser Wettkampfklasse erst einmal zurechtfinden muss. Der Erfolg kommt nicht über Nacht.“ Am kommenden Wochenende geht es für sie nach Osnabrück zum nächsten U20-Qualifikationsturnier. Dann heißt es erst einmal Durchatmen und Vorbereiten auf die Deutschen Meisterschaften der U17 Ende April in Offenbach und der U20 im Mai in Tauberbischofsheim.