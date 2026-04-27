Die Saison in den diversen Schachklassen ist beendet: Zwei Mannschaften bleiben in ihren Ligen, zwei müssen wahrscheinlich den Gang in die nächstuntere Klasse antreten.

Hinter den regionalen Teams liegt eine turbulente Saison, die ganz im Zeichen des Klassenverbleibs stand. Nach einem spannenden Saisonfinale herrscht weitgehend Klarheit.

Mit einem knappen 4,5:3,5-Zittersieg gegen den TSV Schott Mainz II hat der SK 1912 Ludwigshafen den Verbleib in der Rheinland-Pfalz-Liga unter Dach und Fach gebracht. Dabei standen die Vorzeichen günstig: Da die bereits abgestiegenen Mainzer nur ersatzgeschwächt antraten, startete der SK mit einer kampflosen Führung. Der scheinbare Vorsprung schmolz im Laufe des Nachmittags dahin. Beim Stand von 4:3 ruhten alle Hoffnungen auf Hans Kelchner. Trotz schwieriger Eröffnung und einem Minusbauern im Läuferendspiel bewies er Nervenstärke. Dank einer präzisen Verteidigung rettete er sich in ein Patt – dieser hart erkämpfte halbe Punkt besiegelte den Gesamtsieg und den Ligaverbleib.

Schifferstadt siegt klar

In der zentralen Schlussrunde der Pfalzliga in Ramstein-Miesenbach fackelte der SC Schifferstadt nicht lange: Mit einem deutlichen 7:1-Erfolg fegte das Team den SK Maxau-Wörth förmlich vom Brett. Die Truppe um Mannschaftsführer Tobias Faulhaber ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen und entschied sämtliche ausgespielten Partien für sich. Nach einer Saison, die lange im Zeichen des Abstiegskampfes stand, bedeutet dieser Kantersieg am Ende einen versöhnlichen fünften Tabellenplatz.

Ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis verabschiedete sich der ESV Ludwigshafen aus der Spielzeit. Auch wenn sich die Tabellensituation nicht mehr verbessern ließ, bewies die Mannschaft Moral und schlug den SK Frankenthal III im Kellerduell mit 4,5:3,5. Trotz dieser ansprechenden Leistung reicht es nach aktuellem Stand lediglich für Rang acht, was den Abstieg in die zweite Pfalzliga bedeutet.

Dort wird es in der kommenden Saison jedoch voraussichtlich nicht zum Derby gegen die TSG Mutterstadt kommen. Die TSG fand in der zweiten Pfalzliga keinen Ausweg aus der Krise und beendete eine schwierige Saison ebenfalls auf Rang acht. Diese Platzierung führt sehr wahrscheinlich zum Gang in die Bezirksliga.