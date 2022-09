Am Mittwoch ist im Freibad am Willersinnweiher die Badesaison zu Ende gegangen. 94.044 Gäste hat die Stadtverwaltung seit der Eröffnung am 21. Mai gezählt. Einige Besucher mehr als im Sommer 2019 (92.500 Gäste) vor der Corona-Pandemie, die zwei Jahre lang mit zahlreichen Einschränkungen für den Betrieb der Freizeitanlage verbunden war und für einen Einbruch bei den Besucherzahlen gesorgt hatte. Zum Vergleich: Im Hitzesommer 2018 wurden 138.000 Gäste erfasst. Der Besucherrekord wurde im sogenannten Jahrhundertsommer im Jahr 2003 mit knapp 147.000 Besuchern erreicht. Das Bliesbad ist noch bis einschließlich Sonntag geöffnet. Hans Jürgen Beringer, der Vorsitzende des Fördervereins, berichtet von rund 75.000 Badegästen in diesem Sommer. Obwohl es sehr lang sehr heiß gewesen sei, sei es besonders in den Ferien eher ruhig zugegangen in dem Naturfreibad, bilanziert Beringer. Der Vereinschef hofft, dass die Einnahmen trotzdem reichen werden, um die Kosten für den Badbetrieb aufzubringen. Am Montag, 19 Uhr, findet auf dem Bliesgelände die Jahreshauptversammlung des Fördervereins statt.