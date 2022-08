Das Bliesbad bleibt noch bis einschließlich Sonntag, 11. September, geöffnet. Danach wird die Anlage für den Winter vorbereitet. Das hat der Vorsitzende des Fördervereins Blies, Hans-Jürgen Beringer, am Wochenende mitgeteilt. Der Verein betreibt das beliebte Freizeitgelände zwischen den Stadtteilen West und Gartenstadt ehrenamtlich. Der Biergarten „Blies-König“ bleibt unterdessen noch weiter geöffnet, so Beringer. Das Freibad am Willersinnweiher ist nach Angaben der Stadtverwaltung nur noch bis Mittwoch, 7. September, geöffnet.