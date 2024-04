Die Segelflieger starten am Wochenende in die neue Bundesligasaison. Seit Bestehen, also über 25 Jahre immer in der ersten Liga dabei die Mannschaft der SFG Giulini Ludwigshafen, die in der OLC-Liga antritt. Eine Woche danach beginnt die DAeC-Bundesliga über das WeGlide-Portal. Hier kämpfen die beiden Dannstadter Segelflug-Vereine SSV-Ludwigshafen und SFG Giulini Ludwigshafen als eine Mannschaft unter dem Namen Segelflugparadies Lu-Dannstadt um den Verbleib in der höchsten deutschen Liga. „Mit Johannes Dibbern und Uwe Melzer sind gleich zwei Piloten in der Nationalmannschaft und auf internationalen Wettbewerben vertreten“, teilt Trainer Karl-Heinz-Müller mit. Auch Jan Hertrich (18 Meter Klasse) und Karol Müller (Club-Klasse) gehen an den Start.