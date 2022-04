Nach zwei Corona-Sommern soll am Freitag, 13. Mai, im Ludwigshafener Freibad am Willersinnweiher wieder eine Badesaison ohne Einschränkungen beginnen. Darüber hat Bäderchef Wolfgang Köllner am Freitagmorgen bei einem Rundgang durch die beliebte Freizeitanlage zwischen Friesenheim und Oppau informiert. Es gibt keine Begrenzung der Besucherzahl und keine Zeitfenster mehr, aber das Online-Ticket-System wird die Stadtverwaltung weiterhin anbieten. Zudem können Eintrittskarten auch an der Badkasse gekauft werden. Das Planschbecken wird zum Saisonstart noch nicht zur Verfügung stehen. Köllner geht davon aus, dass die rund eine Million Euro teure Generalsanierung des Bereichs für die kleinen Besucher bis Ende Juni abgeschlossen werden kann.