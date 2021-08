Die Temperaturen werden wieder wärmer. In Ludwigshafen steht trotzdem die Eiszeit vor der Tür. Nach aktuellem Stand startet am 1. November im Eisstadion des ERC Ludwigshafen an der Saarlandstraße die neue Saison – samt speziellem Hygienekonzept.

Der Sommer war für die knapp 200 Vereinsmitglieder noch ein wenig arbeitsreicher als in den Vorjahren. Das lag aber nicht an großen Erneuerungsmaßnahmen im altehrwürdigen Eisstadion, sondern an den Bedingungen, unter denen auch in Zeiten der Pandemie Eislaufvergnügen unter freiem Himmel ermöglicht wird. Ausgerechnet ein Unglück kommt dem ERCL dabei gerade Recht. „Unsere kleine Fläche bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb“, sagt Vorstandsmitglied Vanessa Walz. Eine Erneuerung der Kälteanlage, aus der im Oktober 2016 Ammoniak ausgetreten war, komme den Verein ohnehin zu teuer. „Aber so können wir den Platz als Ausweichfläche nutzen“, sagt Vorstandskollege Dietmar Fischer, der gemeinsam mit Walz das Hygienekonzept und die Laufwege auf dem Vereinsgelände erdacht hat. Die beiden strahlen vor dem Saisonstart Optimismus aus: „Ich glaube, wir können hier ein sicheres Freizeitvergnügen unter freiem Himmel bieten“, sagt Fischer.

Mehr, aber kürzere Laufzeiten

Schlüssel zum neuen Konzept sind die Laufzeiten. „Die wurden verkürzt, aber dafür sind es mehr“, erklärt Walz. Jeweils zwei Stunden Laufvergnügen warten auf die Besucher, die sich dafür idealerweise zuvor über die neugestaltete Homepage des Vereins angemeldet haben. „Normalerweise halten wir an der Kasse auch noch einige Karten für die Leute ohne Internetzugang bereit, aber gerade an den Wochenenden könnte das eng werden“, so Walz. Denn anstatt bis zu 800 Besucher an einem starken Wochenend-Tag dürfen nur maximal 360 Schlittschuhläufer aufs Eis. „Nach aktuellem Stand. Das kann sich natürlich täglich ändern.“ Ein Hinweis, der für jeden Öffnungstag gilt.

Große Arbeiten waren in diesem Jahr nicht angesagt. „Eigentlich wollten wir uns auf unser Jubiläum vorbereiten“, so Walz. Im Jahr 2021 feiert die Eisbahn an der Saarlandstraße im Stadtteil Süd schließlich ihr 50-jähriges Bestehen. „Aber uns war im Sommer schon klar, dass es nichts mit einer großen Feier wird“, ergänzt Fischer. Stattdessen habe man sich darauf konzentriert, auch unter den veränderten Voraussetzungen überhaupt zu öffnen. „Wir hätten es uns auch einfach machen können. Dann wäre die Anlage in diesem Jahr geschlossen.“

Pro Monat 14.000 Euro Energiekosten

Und auch so steht der Verein vor einem Wagnis. „Wir haben in jedem Monat alleine bis zu 14.000 Euro Energiekosten“, rechnet Fischer vor. In einem guten Jahr und mit der entsprechenden Besucherzahl könne trotzdem ein leichtes Plus erwirtschaftet werden, was in die notwendigen Reparaturen fließe. „Wir hoffen, dass wir mit den 360 Besuchern zumindest kostendeckend wirtschaften können.“ Bei weiteren Beschränkungen stehe das Angebot allerdings auf der Kippe.

Keine Maske auf dem Eis

Neu gewöhnen müssen sich die Nutzer auch an die Laufzeiten. Immerhin ist der Eintritt zunächst auf zwei Stunden begrenzt. „Danach wird das Stadion komplett geräumt“, erklärt Walz. Die Zeit wird unter anderem für eine Eisaufbereitung und die Desinfektion der Umkleidekabinen genutzt. Denn die Desinfektion spielt neben den Laufwegen eine große Rolle im Konzept des ERCL, der sich dafür nicht nur an Freibädern, sondern auch an anderen Eishallen der Region orientiert hat. Mit unterschiedlichen Herangehensweisen: „Es ist eben ein Unterschied, ob wir von einer geschlossenen Halle oder einem Freiluftstadion ausgehen“, erklärt Vanessa Walz. So gebe es etwa in Eppelheim mittlerweile eine Maskenpflicht auch für die Eisfläche. Davon sieht man in Ludwigshafen noch ab. „Aber auf den Laufflächen und im Umkleidebereich gilt Maskenpflicht auch bei uns.“

Ein Gutes habe der besondere Sommer aber gehabt“, ergänzt Fischer: „Wir sind als Verein enger zusammengerückt.“ So seien die ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden längst nicht mehr zu zählen. Auch der neue Pächter der Vereinsgaststätte, Ilija Cule, habe sich weit über das normale Maß eingebracht und etwa Paletten für die neuen Sitzgelegenheiten organisiert.

Fleißige Mitglieder dürfen früher aufs Eis

Der Eröffnung steht demnach nichts im Weg. Das Eis vorzubereiten, ist die hoffentlich letzte Kraftanstrengung der Mitglieder, die dafür eine Woche lang Nachtschichten auf sich nehmen und mit Feuerwehrschläuchen das Wasser auf der Sportfläche verteilen. „Als Belohnung dürfen sie dafür schon am 31. Oktober auf das Eis“, verrät Walz. Das Publikum hat dann einen Tag später seine erste Eiszeit von 8 bis 9.30 Uhr mit dem ersten Schlägerlauf der Saison. „Das Jubiläum verschieben wir dann eben um ein Jahr“, sagen die beiden Vorstandsmitglieder optimistisch.

Im Netz