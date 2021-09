Die Saison am Bliesbad ist seit 13. September beendet. Coronabedingt hatten dort seit Frühjahr 2020 nur noch Mitglieder Einlass und keine Tagesgäste mehr, was dem Förderverein im Jahr 2020 wegen fehlender Ticketeinnahmen ein Defizit von 48.000 Euro bescherte, wie auf der jüngsten Hauptversammlung Anfang September bekannt wurde.

In seinem Rückblick auf 2020 begründete der wiedergewählte Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Beringer die Entscheidung des Vorstands, nur noch Mitglieder und keine Tagesgäste mehr einzulassen. Der vorgeschriebene Aufwand für die Kontaktnachverfolgung sei nicht zu leisten gewesen. Auch so hätten die Schutzmaßnahmen ab der Badöffnung am 29. Juni 2020 für Hygiene, Security und der Trennung von Bad und Biergarten etwa 22.000 Euro gekostet. „Unser Konzept hat aber funktioniert, wir hatten keinen Fall von Rückverfolgung“, berichtet Beringer. Durch die Einlassregeln seien die Einnahmen der Tageskasse von etwa 57.000 Euro weggebrochen. Dem gesamten Verlust von 71.000 Euro seien nur 22.300 Euro an Einnahmen gegenüber gestanden, was unter dem Strich ein Minus von rund 48.000 Euro zur Folge hatte. Um mehr Menschen den Zugang zum Bad zu ermöglichen, habe der Vorstand deshalb beschlossen, in 2021 mehr Vereinsmitglieder aufzunehmen. In kürzester Zeit hatte sich daraufhin die Mitgliederzahl auf 1200 verdoppelt.