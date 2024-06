Nach der Saison ist vor der Saison. Der deutsche Handball-Bund (DHB) hat die ersten Weichen für die kommende Runde gestellt und seine Staffeleinteilung in den Dritten Frauen-Ligen und beim Nachwuchs vorgenommen.

Die Drittliga-Frauen der TSG Friesenheim werden künftig in der Staffel Süd antreten und auf nachfolgende Mannschaften treffen: HC Gröbenzell, HC Erlangen, HSG St. Leon/Reilingen, HSG Stuttgart/Metzingen, Red Sparrows HSG Freiburg, SG Kappelwindeck/Steinbach, SG Schonach-Bottwartal, SV Allensbach, TSV Haunstetten, TSV Schwabmünchen, TSV Wolfschlugen. Der Saisonstart ist am 15/16. September.

In der höchsten Spielklasse der weiblichen A-Jugend wird auch weiterhin die JSG Mundenheim-Rheingönheim vertreten sein. Die Mannschaft des neuen Trainers Markus Otterstädter trifft in der Vorrunde der Staffel 5 auf den HC Leipzig, TSV Bayer 04 Leverkusen und die TUS von 1884 Kriftel.

HLZ mit zwei Teams

Der männliche Nachwuchs des Handball-Leistungszentrums (HLZ) Friesenheim-Hochdorf ist gleich zweimal in den höchsten Spielklassen vertreten sein. Die männliche A-Jugend wird mit der Neueinführung in der Zweiten Ligen vertreten sein und in der Südgruppe auf die HG Oftersheim/Schwetzingen, HSC 2000 Coburg, HSG Dutenhofen-Münchholzhausen, HSG Rodgau Nieder-Roden, HT München, SG DJK Rimpar, SG Pforzheim-Eutingen, TV Nieder-Olm und TV Bittenfeld treffen. Die männliche B-Jugend des HLZ hat nach der Neueinführung der B-Jugend-Bundesliga dort ihren festen Platz. In der Staffel sechs trifft das HLZ auf die JSG Bonn, die DJK SF Budenheim, den HC Koblenz und die HSG Rodgau Nieder-Roden.