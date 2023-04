Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir uns mit Robert Wagenführer, 63 Jahre, aus der Gartenstadt in die Schlange vor einer Autowaschanlage in der Bruchwiesenstraße gestellt.

Was hat Sie heute hierher gebracht?

Sieht man doch: der Sahara-Staub.

Ja, aber warum heute, wo so viele andere die gleiche Idee haben?

Ich hatte gehofft, dass