Unter anderem der Name Sabine Eigenbrod steckt hinter einer zum Buch gewordenen Liebeserklärung an Ludwigshafen. Motiviert hat sie und ihre Kollegen auch die Satire-Sendung „Extra 3“. In einer Folge wurde LU zur hässlichsten Stadt Deutschlands gekürt.

Wie viel sich im Laufe nur eines Jahres ändert, erstaunte Sabine Eigenbrod und ihre Mitstreiter von der Gruppe „BLUM“ am meisten. Im September 2019 haben die drei Ludwigshafen-Fans ihre Buch gewordene Liebeserklärung im Llux-Verlag herausgegeben. Ein paar Ecken aus dem Buch sehen heute schon anders aus. Die drei freuen sich, dass viele Menschen aus Ludwigshafen ihr Herz für ihre Stadt mittlerweile offen zeigen: zum Beispiel in der Facebook-Gruppe „Ludwigshafen ist schön“.

„Jetzt erst recht“

Sabine Eigenbrod, Rosa Segerer und Klaus Hecke haben sich schon vor der Satire-Sendung „Extra 3“ überlegt, dass sie ein Buch über Ludwigshafen erstellen wollten. Als die Chemiestadt in einer Folge dieser Sendung 2018 aber zur hässlichsten Stadt Deutschlands gekürt wurde (und ein Bild von Mannheim dazu gezeigt worden ist), bekam ihr Projekt einen neuen Dreh. „Jetzt erst recht“, haben sie sich gesagt. Sie sahen eine Marktlücke, in die sie mit ihrem Buch über Ludwigshafen stoßen wollten. Texte und Bilder gehen dort eine einzigartige Kombination ein. Leider waren dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen möglich, um das Buch bekannter zu machen.

„Etwas Positives tut gut“

Der Webseiten-Auftritt „Spielraum Ludwigshafen“ wurde direkt von der Gruppe ins Leben gerufen. Der Name „BLUM“ kam durch die ursprüngliche Intention zustande, dass die Gruppe Geld für die Gemeinschaftsgärten und die Jugendfarm sammeln wollte: etwas aufblühen lassen wollte. „In das Projekt sind wir voller Optimismus und Naivität hinein“, beschreibt es Eigenbrod. Die Finanzierung des Projekts hätten sie letztlich selbst gestemmt mit Unterstützung der Initiative Buchkultur. Größeren Unternehmen oder der Stadt sei das Werk wohl nicht kommerziell genug. „Es ist kein Standort-Anpreisbuch, sondern zeigt Ludwigshafen und seine Menschen“, fasst es Eigenbrod zusammen: In all ihrer Vielfalt, durch die viel Recherche im Vorfeld anfiel. „Es tut den Ludwigshafenern gut, wenn etwas Positives über ihre Stadt veröffentlicht wird“, haben sie festgestellt.

„Fühle mich hier extrem wohl“

Eigenbrod lebt mit einem gebürtigen Ludwigshafener und ihrer jüngeren Tochter in Mannheim-Feudenheim. „Ich wäre auch nach Ludwigshafen gezogen, wenn es in Rheinland-Pfalz damals Pfingstferien gegeben hätte“, nennt sie einen praktischen Grund für die Entscheidung „hiwwe“ zu leben. In Mannheim ist sie nach dem 1990 begonnenen Studium der Liebe wegen hängengeblieben und schätzt die Region sehr für ihre hohe Lebensqualität. „Ich fühle mich hier extrem wohl, wir haben so viele Sonnenstunden, Stadt und Land und Kultur.“ Geboren wurde Eigenbrod in Kassel, zog aber mit der Familie wegen des väterlichen Berufs oft um, war allein auf acht verschiedenen Schulen. Nach dem Abitur in Bonn wollte sie ursprünglich eine Weltreise machen – „Work and Travel, bevor es das gab“, nennt sie es, „das hat dann nicht geklappt, aber immerhin habe ich es geschafft, ein paar Jahre im Ausland zu leben.“

Seit 20 Jahren freiberuflich tätig

Die studierte Wirtschaftspädagogin ist nach vier Jahren Festanstellung im PR-Bereich schon seit 20 Jahren freiberuflich vor allem als Texterin tätig. Finanzberichterstattung und Geschäftsberichte mischen sich mit anderen Genres und Themen. Angefangen zu schreiben hat sie schon als Kind – auch Gedichte („das Persönlichste überhaupt, das habe ich niemandem gezeigt“). Ihre Geschäftsberichte für eine Versicherung und einen Druckmaschinenhersteller haben wegen ihrer sprachlichen Qualität Preise gewonnen, was sie damals ermutigt hatte, sich selbstständig zu machen. „Je abwechslungsreicher, desto begeisterter bin ich selbst“, hat sie festgestellt. „Ich merke immer wieder, wie sehr ich die Art der Menschen aus LU mag – nicht nur im privaten, auch im beruflichen Bereich.“

Nebenbei begleitet sie Umweltprojekte

In diesem Corona-Jahr lagen natürlich einige berufliche Projekte brach, aber ein gewisses finanzielles Polster hat sie sich erarbeitet. Seit vier Jahren begleitet die Mutter von zwei Töchtern nebenbei auch Umweltprojekte an Kitas und Schulen, weil ihr das Schreiben allein „zu einsam“ geworden ist. „Mein PC und ich – das reichte mir nicht mehr“, sagt sie lachend in unserem Gespräch. Auch diese Angebote gab es natürlich in diesem Jahr kaum. Allerdings gibt ihr das zum Teil schnelle und entschlossene Handeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie Hoffnung, dass es auch in Sachen Klima- und Umweltschutz in Zukunft schneller vorangehen könnte.

„Was wirklich zählt“

Sabine Eigenbrod hofft, dass mit viel Vernunft die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie in ein paar Wochen überstanden sein werden. Über Weihnachten hat sie ihre Familie nicht oder anders als bisher gesehen: Ihr Bruder und ihre Nichte aus Australien konnten nicht zu Besuch kommen, mit ihren Eltern, die in Bad Ems wohnen, konnten sie und ihr Partner nur einen Spaziergang machen.

Sieht sie irgendwelche positiven Auswirkungen? Nach kurzem Nachdenken nennt sie das, „was viele schon sagen: Man besinnt sich auf das, was wirklich zählt. Ich hoffe, dass das bleibt.“ Ihr fehle sehr der direkte Kontakt zu anderen Menschen, das Umarmen bei der Begrüßung beispielsweise.

Ihr Hobby: Tango

„Ich habe gesehen, wie wichtig mir das ist. Ich träume sogar davon und habe dann im Traum Angst, jemanden angesteckt zu haben.“ Sie freue sich darauf, sich einfach wieder frei und normal zu bewegen. Dann kann sie auch wieder ihrem Hobby, dem Tango-Tanzen, nachgehen. „Seit vielen Monaten konnte ich keine Milonga mehr besuchen, und auch der Tango-Unterricht, bei dem ich assistiere, hat im Sommer nur einige Male stattgefunden.“

Der engagierten Frau, die ihr Alter nicht verraten will, fällt dann noch eine Prägung ein, die die Pfalz hinterlassen hat: „Ich bin von einer Bier- zur Weintrinkerin geworden – wegen der vielen Weinfeste. Wir haben sogar Dubbegläser zu Hause, aus denen wir trinken. Meine Tochter allerdings vor allem Wasser.“

Das Buch

BLUM, „Ludwigshafen“, ISBN 978-3-938031-80-3, 25 Euro, über jede Buchhandlung erhältlich.