Aufgrund von Gleisbauarbeiten zwischen Ludwigshafen Hauptbahnhof und Schifferstadt kommt es vom Samstag, 4. April, bis Freitag, 24. April, zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Laut Angaben der DB InfraGO sind die Linien S3, S4, S33 sowie RE 4 von Zugausfällen, Ersatzverkehren und Umleitungen betroffen. Die Züge der Linie S3 entfallen zwischen Ludwigshafen (morgens und abends ab Mannheim) und Schifferstadt. Vor 6 Uhr und nach 22 Uhr verkehren Ersatzbusse. Alternativ stehen die Linien S1 und S2 zur Verfügung. In entgegengesetzter Richtung entfällt die S3 ebenfalls größtenteils; Ersatzbusse fahren in den Randzeiten.

Die Linie RE 4 zwischen Karlsruhe und Mainz/Frankfurt wird über Schwetzingen und Mannheim umgeleitet. Haltestellen wie Germersheim und Speyer entfallen, bis auf Ausnahmen wie die Züge 4486 und 4470, die in Speyer halten. Fahrgäste sollten lat Bahn geänderte Abfahrtszeiten und längere Fahrzeiten der Busse beachten. Details finden sich in der DB Navigator App oder auf www.bahn.de.