Jan Vellbinger ist die Nummer 1 bei Fußball-Landesligist Südwest Ludwigshafen. Der 23-jährige BWL-Student, der in der Jugend bereits für den Karlsruher SC und Phönix Schifferstadt spielte, bekam in dieser Saison viele Gegentore. Am vergangenen Wochenende war er mit seinen Paraden der Garant für den 3:2-Erfolg über Fontana Finthen. Im Interview spricht er über die aktuelle Situation bei Südwest und seine Zukunft.

Nach langer Zeit konnten Sie mit Südwest wieder einen Sieg einfahren. Wie hat sich das angefühlt, auch in Anbetracht dessen, dass Sie zwei von drei Elfmetern des Gegners pariert haben?

