Im Südwest-Stadion wird wieder gekickt. Bei den Fußballturnieren der Grundschulen sind am Dienstag und am Mittwoch wieder fußballbegeisterte Jungen und Mädchen am Ball. Beide Teilnehmerfelder haben im Vergleich zum Vorjahr wieder erheblich Zuwachs bekommen. Den Anfang macht am Dienstag das Turnier der Mädchen. Der Titelverteidiger Astrid-Lindgren-Schule hatte sich im Vorjahr unter sechs Mannschaften durchgesetzt. In diesem Jahr sind bereits neun Teams gemeldet, freut sich Jörg Streb, Fachberater Schulsport vom Organisationsteam. Los geht’s um 9 Uhr in drei Dreiergruppen. Die neuen Sieger stehen spätestens um 12 Uhr fest.

19 oder 20 Jungenteams

Auch bei den Jungs, die ihr Turnier am Mittwoch spielen, hatte die Alfred-Delp-Schule als Turniersieger eine deutlich überschaubare Konkurrenz. In diesem Jahr sind mindestens 19, eventuell sogar 20 Mannschaften am Start. „Es kann sein, dass eine Schule sogar zwei Mannschaften stellt“, verriet Streb. Geplant sind vier Gruppen mit je fünf Mannschaften. Los geht’s auf alle Fälle ebenfalls um 9 Uhr, das Finale sollte gegen 12.30 Uhr beendet sein.