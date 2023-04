Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine geplante Neugestaltung der Gewerbeflächen am Luitpoldhafen verschiebt sich. Die Hafenbetriebe wollen ein älteres Gebäude an der Lagerhausstraße voraussichtlich erst im Sommer 2023 abreißen. Die Geschäfte in dem Komplex können deshalb bis Ende Mai bleiben.

Betroffen von den Abrissplänen sind ein Tierbedarfsgeschäft, ein Fliesengeschäft und ein Tattoo-Studio. „Wir haben bis jetzt noch keine neuen Räume gefunden,