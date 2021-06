Die Stadt wird künftig den Hauseigentümern im „Malerviertel“ vorschreiben, wie sie ihre Vorgärten gestalten. Der Bauausschuss hat am Montag einstimmig eine entsprechende Satzung auf den Weg gebracht. Ziel dabei: Grüne, bepflanzte Vorgärten sollen das Viertel prägen, dessen Straßen nach Malern und Musikern benannt sind.

Mit der Regelung soll das Straßenbild in dem Quartier erhalten bleiben, das überwiegend von Ein- und Zweifamilienhäuser und deren Vorgärten geprägt ist. Anlass für die Satzung waren Einzelfälle, in denen ehemals begrünte Vorgärten nahezu vollständig versiegelt wurden, um beispielsweise Stellplätze für Autos zu schaffen. Da solche Umgestaltungen in der Regel keiner Genehmigung bedürfen, konnte die Verwaltung nicht eingreifen. Um den Charakter des attraktiven Wohngebiets zu wahren, soll eine Satzung der Verwaltung die Rechtsgrundlage geben, um grüne Vorgärten zu erhalten.

„Diese Satzung ist leider notwendig“, sagte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). „Das ist ein heftiger Eingriff in die Privatsphäre. Aber man muss Wege im Kampf gegen die Verschotterung von Vorgärten finden“, meinte Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat). Auf Nachfrage kündigte die Verwaltung stichprobenartige Kontrollen der Vorgärten an, die sowohl vor Ort als auch per Luftbildaufnahme erfolgen können. Wer bei der Neuanlage oder Umgestaltung des Vorgartens gegen die Vorgaben verstößt, riskiert ein Bußgeld.