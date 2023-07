Bislang unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Samstag ein vierrädriges Kleinkraftrad, ein sogenanntes Quad, aus einem Hof in der Roonstraße in der Südlichen Innenstadt gestohlen. Das Quad hatte den Beamten zufolge einen Wert von zirka 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.ble