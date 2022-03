Im Stadtteil Süd ist am Samstag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund: Im Südwest-Station spielt die FC Arminia Ludwigshafen gegen den SV Eintracht Trier. Bei der Partie geht es um den Aufstieg in die Regionalliga. Zum Spiel, das um 15.30 Uhr angepfiffen wird, werden zirka 750 Zuschauer erwartet. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird die Mundenheimer Straße zwischen Von-Weber-Straße und Adlerdamm zeitweise vor und nach dem Spiel voll gesperrt, um einen reibungslosen Ablauf bei der An- und Abreise der Zuschauer zu gewährleisten. Die Polizei appelliert an Ortskundige, am Samstagnachmittag den Bereich um das Südwest-Station großräumig zu umfahren.