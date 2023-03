Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Dichterquartier in Süd ist 2019 in ein Städtebauförderprogramm des Bundes aufgenommen worden. Dadurch sollen die Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort verbessert werden. Und es gibt Ergebnisse. Mit einer Online-Veranstaltung am 9. Dezember werden die Bürger über das fertige Konzept informiert.

Nach der Aufnahme des Dichterquartiers in das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ hat die Stadt zwei Planungsbüros – Stadtraumkonzept und Reicher/Haase/Assoziierte aus