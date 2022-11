Eine ohne Gewerbeanmeldung betriebene Bäckerei ist am Dienstagmorgen von Mitarbeitern des Bereichs Öffentliche Ordnung geschlossen worden. Bei der Kontrolle des Ladens um 7 Uhr in Süd sei den dort angetroffenen Personen erläutert worden, dass die Bäckerei illegal betrieben werde. Laut Stadtverwaltung sei ihnen ermöglicht worden, verderbliche Lebensmittel aus den Räumen zu entfernen oder ordnungsgemäß zu lagern. Auch seien den Betroffenen in einem Informationsgespräch Anlaufstellen sowie die Vorgehensweise genannt worden, um die notwendigen Dokumente zu Gewerbeanmeldung zu beantragen. Nach Angaben der Verwaltung haben die Kontrolleure im Anschluss alle Zugänge zu den Gewerberäumen versiegelt.