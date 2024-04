Wegen der Erneuerung von Fahrbahnmarkierung in der Rheinuferstraße (Süd) kommt es am Mittwoch und Donnerstag (24./25. April) von 9 bis 15 Uhr zu Sperrungen einzelner Fahrstreifen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Arbeiten laufen zwischen den Bereichen Zollhoftunnel/Rhein-Galerie und Hemshofkreisel/Abfahrt Kurt-Schumacher-Brücke. In Fahrtrichtung BASF/Oppau sei mit zähfließendem Verkehr zu rechnen.