Ein Hauptkanal, der die Saarlandstraße im Bereich Arnulfstraße (Süd) auf Höhe der Hausnummern 147/149 quert, wird in geschlossener Bauweise durch Einziehen eines Inliners saniert, wie die Stadtverwaltung informiert. Für die Arbeiten am Kanalschacht wird der Einmündungsbereich von Mittwoch, 12., bis Donnerstag, 13. Juni, gesperrt. In diesem Zeitraum ist die Einfahrt in die Arnulf- und Pfalzgrafenstraße über die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Innenstadt nicht möglich. Die Einbahnstraße der Arnulfstraße wird für die Dauer der Arbeiten aufgehoben. Für weitere Informationen steht beim Wirtschaftsbetrieb Andrea Pereira, Telefon 0621 504-6823, als Ansprechpartnerin zur Verfügung.