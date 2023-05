Nach einem Sturz ist ein Mann am Sonntag im Stadtteil Süd mit zwei Jugendlichen in Streit geraten. Es kam zu einer Schlägerei, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 30-jährige Mann war gegen 21 Uhr im Bereich des Ernst-Bloch-Platzes zu Boden gestürzt – ohne Fremdverschulden. Ein 16-Jähriger und ein 15-Jähriger kamen dem Gestürzten zur Hilfe. Dann kam es zum Streit zwischen den Beteiligten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, bei der alle leicht verletzt worden sind. Der 30-Jährige verhielt sich beim Eintreffen der Polizei noch aggressiv, sodass die Beamten ihm einen Platzverweis erteilten.