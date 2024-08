Nach einem tödlichen Autounfall Anfang des Monats sucht der Ortsbeirat Süd nach Möglichkeiten, die Saarlandstraße für Raser unattraktiver zu machen. Die Zusammenarbeit mit der Polizei sei dabei die beste Möglichkeit, hieß es in der jüngsten Sitzung des Rats. Tempolimits allein durch Beschilderung helfen nicht, wenn Raser mit bis zu 160 Stundenkilometern die Straße als Rennstrecke missbrauchen.

„Die machen das schließlich bewusst“, schimpfte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU), der deshalb Kontakt mit der Verkehrspolizei aufnehmen will. „Die Polizei hat Erfahrung mit dem Thema und kann uns wirksame Methoden vorschlagen“, so seine Idee. Blitzer gerade in den Nachtstunden und regelmäßige Kontrollfahrten zu dieser Tageszeit könnten ein Mittel der Wahl sein.